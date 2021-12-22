Знайшли мертвою безвісти зниклу жінку з Луцька
Сьогодні, 12:53
Знайшли мертвою 67-річну лучанку Шнит Світлану Андріївну, 14.03.1954 року народження, яку розшукувала поліція.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Причиною горя, за інформацією поліції, стала природна смерть.
Нагадаємо, що 2 лютого громадянка мала їхати потягом з дачного масиву с. Лаврів до свого місця проживання, однак додому не повернулася.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Причиною горя, за інформацією поліції, стала природна смерть.
Нагадаємо, що 2 лютого громадянка мала їхати потягом з дачного масиву с. Лаврів до свого місця проживання, однак додому не повернулася.
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