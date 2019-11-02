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У Струмівці буде вулиця на честь Миколи Голованя

У Струмівці буде вулиця на честь Миколи Голованя
У Підгайцівській громаді з'явилась вулиця на честь Миколи Голованя, автора Луцького будинку з химерами.

Про це у Фейсбук написав Валентин Приходько, заступник Підгайцівського сільського голови.

Сьогодні, 4 лютого, депутати Підгайцівської сільської ради прийняли рішення назвати одну з вулиць у селі Струмівка на честь відомого українського скульптора, лучанина Миколи Голованя.

2 лютого лучани провели у останню дорогу почесного громадянина міста, відомого на всю Україну скульптора Миколу Голованя, який помер у ніч на 1 лютого.

"Пам'ять про видатного волинянина тепер житиме у Підгайцівській громаді", - написав Валентин Приходько.

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Теги: Струмівка, вулиця, Микола Головань
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