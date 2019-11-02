У Струмівці буде вулиця на честь Миколи Голованя

Миколи Голованя, автора Луцького будинку з химерами.



Про це у Фейсбук написав Валентин Приходько, заступник Підгайцівського сільського голови.



Сьогодні, 4 лютого, депутати Підгайцівської сільської ради прийняли рішення назвати одну з вулиць у селі Струмівка на честь відомого українського скульптора, лучанина Миколи Голованя.



2 лютого лучани



"Пам'ять про видатного волинянина тепер житиме у Підгайцівській громаді", - написав Валентин Приходько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській громаді з'явилась вулиця на честь, автора Луцького будинку з химерами.Про це у Фейсбук написав, заступник Підгайцівського сільського голови.Сьогодні, 4 лютого, депутати Підгайцівської сільської ради прийняли рішення назвати одну з вулиць у селі Струмівка на честь відомого українського скульптора, лучанина Миколи Голованя.2 лютого лучани провели у останню дорогу почесного громадянина міста, відомого на всю Україну скульптора Миколу Голованя, який помер у ніч на 1 лютого."Пам'ять про видатного волинянина тепер житиме у Підгайцівській громаді", - написав Валентин Приходько.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію