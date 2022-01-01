На Волині розшукують злодія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює місце знаходження Стояна Сергія Івановича, 21.07.1987 року народження, який скоїв крадіжку.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці управління.
Чоловік – без постійного місця проживання. Він переховується від органів досудового слідства.
Прикмети: на вигляд близько 40 років, ріст 175-180 см, середньої тілобудови, волося коротке темне.
Усім, кому відома будь-яка інформація про чоловіка, просять повідомити за телефонами (03352) 5-32-84, 0953024445, 0685039210 або 102.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці управління.
Чоловік – без постійного місця проживання. Він переховується від органів досудового слідства.
Прикмети: на вигляд близько 40 років, ріст 175-180 см, середньої тілобудови, волося коротке темне.
Усім, кому відома будь-яка інформація про чоловіка, просять повідомити за телефонами (03352) 5-32-84, 0953024445, 0685039210 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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