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На Волині розшукують злодія. ФОТО

На Волині розшукують злодія. ФОТО
Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює місце знаходження Стояна Сергія Івановича, 21.07.1987 року народження, який скоїв крадіжку.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці управління.

Чоловік – без постійного місця проживання. Він переховується від органів досудового слідства.

Прикмети: на вигляд близько 40 років, ріст 175-180 см, середньої тілобудови, волося коротке темне.

Усім, кому відома будь-яка інформація про чоловіка, просять повідомити за телефонами (03352) 5-32-84, 0953024445, 0685039210 або 102.
На Волині розшукують злодія. ФОТО

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Теги: розшук, злодій, Волинь
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