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На Волині працюватиме пересувний планетарій

На Волині працюватиме пересувний планетарій
У приміщенні Центру науково-технічної творчості учнівської молоді у Луцьку працюватиме пересувний мобільний планетарій.

Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора центру Оксана Філіпчук.

У зоряному куполі за допомогою проектору працівники освіти показують навчальні фільми про Всесвіт, Сонячну систему та зоряне небо.

Як розповіла Оксана Філіпчук, нині у колекції – 5 інформаційних фільмів: “Інформаційний матеріал розраховується під вікову категорію дітей. Ми маленьким діткам, які ходять у перший клас, не будемо розказувати те, що ми будемо розказувати тим, які ходять у дев`ятий”.

Тривалість одного сеансу – пів години. Всередину діти заходитимуть групами по 10-15 чоловік. “Ми купили відповідно такі мати, на які діти можуть лягти, і дивитися в стелю. Бо це треба лежачи дивитися”, – розповіла освітянка.

Зроблений зоряний купол з плащової тканини, форму кулі підтримує завдяки компресору, який заганяє всередину повітря. Роботу планетарію забезпечують відразу два працівники центру. “Один всередині, а один ззовні сидить. Один контролює компресор, а друга людина всередині вмикає навчальні фільми”, – каже Оксана Філіпчук. Фінансує проєкт обласна рада.

За словами керівниці центру, інтенсивну роботу планетарій розпочне з середини лютого. Працюватиме наукова лабораторія за спеціальним графіком, відвідати екскурсію можна за попереднім записом.

Куратори проєкту також планують виїзні екскурсії навчальними закладами Волині.

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Теги: планетарій, Луцьк
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