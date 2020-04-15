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У конкурсі на посаду керівника Волинської обласної клінічної лікарні – лише один кандидат

У конкурсі на посаду керівника Волинської обласної клінічної лікарні – лише один кандидат
Документи на участь в конкурсі на зайняття посади директора Волинської обласної клінічної лікарні подав лише один кандидат.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської обласної ради.

Відомо, що учасником конкурсу є лише заслужений лікар України, судинний хірург Олександр Дудар, який з грудня 2019 року є виконувачем обов’язків директора цього ж медзакладу.
У конкурсі на посаду керівника Волинської обласної клінічної лікарні – лише один кандидат

Документи від учасників обласна рада приймала від 14 до 28 січня. Кандидат на цю посаду повинен мати 7 років досвіду на керівній посаді.

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяви і інших документів претендента, а 11 лютого – заслуховуватимуть учасника конкурсу та проведуть із ним співбесіду.

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, керівник, конкурс
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