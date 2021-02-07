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У Луцьку декілька вулиць залишилися без води

У Луцьку декілька вулиць залишилися без води
У Луцьку на декількох вулицях відсутнє водопостачання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у КП
«Луцькводоканал».

Сьогодні, 7 лютого, на магістральному водогоні, що на вулиці Мамсурова, стався аварійний порив. Окрім того, через розмивання ґрунту, була загроза падіння електроопори. Однак аварійна бригада на місці інциденту вже працює.

Внаслідок пориву, води немає на вулицях Боженка, Ковпака та Мамсурова, 2, 4, 6.

Найближчим часом водопостачання обіцяють відновити.

У Луцьку декілька вулиць залишилися без води


У Луцьку декілька вулиць залишилися без води

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Теги: Вода, Луцькводоканал, аварія
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