Злодійку з Волині затримали в іншій області
Сьогодні, 21:01
Правоохоронці розшукали жительку Волинської області, яка скоїла злочин, передбачений ст. 185 ч. 1 ч. 2 КК України, тобто крадіжка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП.
Волинянку Юлію Татарову розшукали та затримали працівники карного розшуку в місті Олевськ Житомирської області.
У поліції розповіли, що затримана народилася 1 вересня 1999 року. Жила в селі Льотниче Володимир-Волинського району на вулиці Лесі Українки,111/23. Дівчина неодноразово знімала гроші з чужих банківських карток.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП.
Волинянку Юлію Татарову розшукали та затримали працівники карного розшуку в місті Олевськ Житомирської області.
У поліції розповіли, що затримана народилася 1 вересня 1999 року. Жила в селі Льотниче Володимир-Волинського району на вулиці Лесі Українки,111/23. Дівчина неодноразово знімала гроші з чужих банківських карток.
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