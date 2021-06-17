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Злодійку з Волині затримали в іншій області

Злодійку з Волині затримали в іншій області
Правоохоронці розшукали жительку Волинської області, яка скоїла злочин, передбачений ст. 185 ч. 1 ч. 2 КК України, тобто крадіжка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП.

Волинянку Юлію Татарову розшукали та затримали працівники карного розшуку в місті Олевськ Житомирської області.

У поліції розповіли, що затримана народилася 1 вересня 1999 року. Жила в селі Льотниче Володимир-Волинського району на вулиці Лесі Українки,111/23. Дівчина неодноразово знімала гроші з чужих банківських карток.

Злодійку з Волині затримали в іншій області

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Теги: розшук, Волинь, крадіжка
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