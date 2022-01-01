На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ

315 волинських закладів освіти навчаються в очному режимі.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.



Наразі на дистанційному навчанні перебуває 231 заклад, причому з причин високої захворюваності на ковід зачинені лише 17, 214 - через гострі респіраторні вірусні інфекції.



До того ж, 15 закладів освіти на Волині перебувають на карантині, тобто не навчаються взагалі.



Нагадаємо,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 8 лютоговолинських закладів освіти навчаються в очному режимі.Про це у коментарірозповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДАНаразі на дистанційному навчанні перебуваєзаклад, причому з причин високої захворюваності на ковід зачинені лише- через гострі респіраторні вірусні інфекції.До того ж,закладів освіти на Волині перебувають на карантині, тобто не навчаються взагалі.Нагадаємо, учні 5-11 класів Луцької громади навчатимуться онлайн до 13 лютого.

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