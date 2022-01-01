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На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ

На Волині 214 навчальних закладів – на «дистанційці» через ГРВІ
Станом на 8 лютого 315 волинських закладів освіти навчаються в очному режимі.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.

Наразі на дистанційному навчанні перебуває 231 заклад, причому з причин високої захворюваності на ковід зачинені лише 17, 214 - через гострі респіраторні вірусні інфекції.

До того ж, 15 закладів освіти на Волині перебувають на карантині, тобто не навчаються взагалі.

Нагадаємо, учні 5-11 класів Луцької громади навчатимуться онлайн до 13 лютого.






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Теги: Дистанційне навчання, Волинь, ковід, ГРВІ, Тетяна Соломіна
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