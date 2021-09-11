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У Луцьку тимчасово перекриють центр міста в суботу, 12 лютого

У Луцьку тимчасово перекриють центр міста в суботу, 12 лютого
У суботу, 12 лютого, у Луцьку Всеукраїнська громадська організація «Сокіл» організовує «Марш правих традицій». На декілька годин перекриють рух автотранспорту у центральній частині міста.

Відповідне розпорядження у вівторок, 8 лютого, підписав мер Луцька Ігор Поліщук.

У рамках акції запланована смолоскипна хода, яка стартує від скверу генерал-хорунжого армії УНР О.Д. Алмазова, пройде центральними вулицями Луцька і завершиться на Замковій площі.

Враховуючи звернення ГО «Сокіл» щодо проведення урочистих заходів міський голова доручив правоохоронцям забезпечити громадський порядок, супровід під час пішої ходи, а також призупинення руху транспорту маршрутом проходження колон з 18:00 до 20:00:

-проспект Волі,
-Театральний майдан,
-вулиця Лесі Українки,
-майдан Братський міст,
-вулиця Братковського,
-вулиця Кафедральна,
-площа перед Луцьким замком.

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Теги: перекриття руху, Луцьк
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Коментарі 1
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Частина членів організації отримувала депутатські мандати у місцевих радах за списками ВО «Свобода».
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