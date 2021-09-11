У Луцьку тимчасово перекриють центр міста в суботу, 12 лютого





Відповідне Ігор Поліщук.



У рамках акції запланована смолоскипна хода, яка стартує від скверу генерал-хорунжого армії УНР О.Д. Алмазова, пройде центральними вулицями Луцька і завершиться на Замковій площі.



Враховуючи звернення ГО «Сокіл» щодо проведення урочистих заходів міський голова доручив правоохоронцям забезпечити громадський порядок, супровід під час пішої ходи, а також призупинення руху транспорту маршрутом проходження колон з 18:00 до 20:00:



-проспект Волі,

-Театральний майдан,

-вулиця Лесі Українки,

-майдан Братський міст,

-вулиця Братковського,

-вулиця Кафедральна,

-площа перед Луцьким замком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 12 лютого, у Луцьку Всеукраїнська громадська організація «Сокіл» організовує «Марш правих традицій». На декілька годин перекриють рух автотранспорту у центральній частині міста.Відповідне розпорядження у вівторок, 8 лютого, підписав мер ЛуцькаУ рамках акції запланована смолоскипна хода, яка стартує від скверу генерал-хорунжого армії УНР О.Д. Алмазова, пройде центральними вулицями Луцька і завершиться на Замковій площі.Враховуючи звернення ГО «Сокіл» щодо проведення урочистих заходів міський голова доручив правоохоронцям забезпечити громадський порядок, супровід під час пішої ходи, а також призупинення руху транспорту маршрутом проходження колон з 18:00 до 20:00:-проспект Волі,-Театральний майдан,-вулиця Лесі Українки,-майдан Братський міст,-вулиця Братковського,-вулиця Кафедральна,-площа перед Луцьким замком.

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