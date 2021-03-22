У Колках чоловік вчинив самогубство





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що загиблий – 1957 року народження.



Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 лютого, у селищі Колки на горищі власного будинку повісився чоловік.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що загиблий – 1957 року народження.Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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