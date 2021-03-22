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У Колках чоловік вчинив самогубство

У Колках чоловік вчинив самогубство
Учора, 9 лютого, у селищі Колки на горищі власного будинку повісився чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що загиблий – 1957 року народження.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: самогубство, колки
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