Чому табло на луцьких зупинках показують неправильний час
Сьогодні, 18:30
У мережі частенько «гуляють» дописи лучан про те, що табло, які показують рух транспорту, помиляються, і маршрутку, яка повинна приїхати за 2 хвилини – доводиться чекати значно довше.
Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, у чому причина несправності і куди телефонувати, аби повідомити про проблему.
Нещодавно у нас був схожий інцидент. Обід, зупинка «медінститут». Їхати слід було до автостанції, а пряма – лише «двадцять восьма». Побачивши, що маршрутка прибуде лише через 26 хвилин (принаймні так показує табло) – вирішуємо, що поїдемо до «Там Таму». Однак уже за 5 хвилин табло показує, що 28-ма прибуде за 2 хвилини. Зрештою, маршрутка таки приїзджає швидше.
А куди дзвонити?
За словами головного спеціаліста відділу транспорту міської ради Володимира Степанова причина такого «багу» може бути у роботі самих перевізників. Адже водії користуються спеціальною карткою, коли розпочинають та завершують маршрут. Якщо зробити це невчасно – відповідно й дані табло покаже неправильні. Наприклад, водій «двадцять восьмої» у системі не зазначив, що завершив попередній маршрут, але виїхав за новим. А коли він «оновився» - система відразу розрахувала орієнтовний час прибуття до зупинки.
Утім бувають й інші причини. Степанов пояснює: трапляється різне, може обірватися кабель, вимкнутись живлення чи виникнути проблеми з інтернетом.
Тож, якщо у виникають такі ситуації, варто відразу повідомити про це у відділ транспорту міської ради, зателефонувавши за номером 720353 або 777919, аби працівники знайшли корінь проблеми та якомога швидше її усунули.
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Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, у чому причина несправності і куди телефонувати, аби повідомити про проблему.
Нещодавно у нас був схожий інцидент. Обід, зупинка «медінститут». Їхати слід було до автостанції, а пряма – лише «двадцять восьма». Побачивши, що маршрутка прибуде лише через 26 хвилин (принаймні так показує табло) – вирішуємо, що поїдемо до «Там Таму». Однак уже за 5 хвилин табло показує, що 28-ма прибуде за 2 хвилини. Зрештою, маршрутка таки приїзджає швидше.
А куди дзвонити?
За словами головного спеціаліста відділу транспорту міської ради Володимира Степанова причина такого «багу» може бути у роботі самих перевізників. Адже водії користуються спеціальною карткою, коли розпочинають та завершують маршрут. Якщо зробити це невчасно – відповідно й дані табло покаже неправильні. Наприклад, водій «двадцять восьмої» у системі не зазначив, що завершив попередній маршрут, але виїхав за новим. А коли він «оновився» - система відразу розрахувала орієнтовний час прибуття до зупинки.
Утім бувають й інші причини. Степанов пояснює: трапляється різне, може обірватися кабель, вимкнутись живлення чи виникнути проблеми з інтернетом.
Тож, якщо у виникають такі ситуації, варто відразу повідомити про це у відділ транспорту міської ради, зателефонувавши за номером 720353 або 777919, аби працівники знайшли корінь проблеми та якомога швидше її усунули.
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Коментарі 1
Які, к бісу, картки! Степаша, не пи*ди! Система працює відповідно до показів GPS-трекерів!
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