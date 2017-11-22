Чому табло на луцьких зупинках показують неправильний час

У мережі частенько «гуляють» дописи лучан про те, що табло, які показують рух транспорту, помиляються, і маршрутку, яка повинна приїхати за 2 хвилини – доводиться чекати значно довше.з’ясувало, у чому причина несправності і куди телефонувати, аби повідомити про проблему.Нещодавно у нас був схожий інцидент. Обід, зупинка «медінститут». Їхати слід було до автостанції, а пряма – лише «двадцять восьма». Побачивши, що маршрутка прибуде лише через 26 хвилин– вирішуємо, що поїдемо до «Там Таму». Однак уже за 5 хвилин табло показує, що 28-ма прибуде за 2 хвилини. Зрештою, маршрутка таки приїзджає швидше.За словами головного спеціаліста відділу транспорту міської радипричина такого «багу» може бути у роботі самих перевізників. Адже водії користуються спеціальною карткою, коли розпочинають та завершують маршрут. Якщо зробити це невчасно – відповідно й дані табло покаже неправильні. Наприклад, водій «двадцять восьмої» у системі не зазначив, що завершив попередній маршрут, але виїхав за новим. А коли він «оновився» - система відразу розрахувала орієнтовний час прибуття до зупинки.Утім бувають й інші причини. Степанов пояснює: трапляється різне, може обірватися кабель, вимкнутись живлення чи виникнути проблеми з інтернетом.Тож, якщо у виникають такі ситуації, варто відразу повідомити про це у відділ транспорту міської ради, зателефонувавши за номеромабо, аби працівники знайшли корінь проблеми та якомога швидше її усунули.