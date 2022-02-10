Волинського суддю засудили до двох років позбавлення волі





Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



«9 лютого апеляційна палата ВАКС скасувала вирок суду першої інстанції та постановила новий вирок, яким суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України та засуджено до 2 років позбавлення волі», – інформує прокуратура.



Як стверджують у САП, АП ВАКС, заслухавши доводи сторін, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП.



Таким чином, суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.



Вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений протягом трьох місяців в касаційному порядку до Верховного Суду.



За інформацією Олега Василюка. 15 серпня 2017 року Вища рада правосуддя відправила його у відставку.



Як відомо, 10 червня ВАКС визнав суддю Василюка винним у зловживанні впливом. Йому призначили покарання за старою редакцією статті у вигляді 25 500 грн штрафу з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки. Втім прокурор САП подав скаргу на цей вирок.



Василюка обвинувачують у тому, що він отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 4000 грн за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За даними слідства, обвинувачений мав вплинути на іншого суддю, щоб той ухвалив необхідне рішення у справі про адміністративне порушення. В січні 2020 року справу передали до ВАКС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду засудила до двох років позбавлення волі суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області, якому раніше призначили покарання у вигляді штрафу за зловживання впливом.Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.«9 лютого апеляційна палата ВАКС скасувала вирок суду першої інстанції та постановила новий вирок, яким суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України та засуджено до 2 років позбавлення волі», – інформує прокуратура.Як стверджують у САП, АП ВАКС, заслухавши доводи сторін, відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП.Таким чином, суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.Вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений протягом трьох місяців в касаційному порядку до Верховного Суду.За інформацією «Слово і діло» , йдеться про суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області у відставці. 15 серпня 2017 року Вища рада правосуддя відправила його у відставку.Як відомо, 10 червня ВАКС визнав суддю Василюка винним у зловживанні впливом. Йому призначили покарання за старою редакцією статті у вигляді 25 500 грн штрафу з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки. Втім прокурор САП подав скаргу на цей вирок.Василюка обвинувачують у тому, що він отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 4000 грн за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За даними слідства, обвинувачений мав вплинути на іншого суддю, щоб той ухвалив необхідне рішення у справі про адміністративне порушення. В січні 2020 року справу передали до ВАКС.

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