16-річного Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, таки взяли під варту
Сьогодні, 14:10
Луцький міськрайонний суд вирішив взяти під варту 16-річного Дмитра Рудюка, який влетів у натовп людей на Соборності та якому інкримінуватимуть ще й інші злочини. Раніше хлопець перебував під домашнім арештом.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі суду.
Розповіли, що рішення про взяття Дмитра Рудюка під варту на 60 днів без права внесення застави сьогодні, 10 лютого, прийняв суддя Ярослав Артиш.
До цього часу 16-річний винуватець ДТП перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
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Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
Згодом стало відомо і про інші злочини Дмитра Рудюка. Так, раніше він вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone.
Окрім того, хлопцеві інкримінують і угон автомобіля. Вітчим Рудюка, на чиєму автомобілі він і скоїв аварію, дав свідчення про те, що не давав йому дозволу кермувати його автомобілем. Тож, такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як угон.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі суду.
Розповіли, що рішення про взяття Дмитра Рудюка під варту на 60 днів без права внесення застави сьогодні, 10 лютого, прийняв суддя Ярослав Артиш.
До цього часу 16-річний винуватець ДТП перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
Згодом стало відомо і про інші злочини Дмитра Рудюка. Так, раніше він вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone.
Окрім того, хлопцеві інкримінують і угон автомобіля. Вітчим Рудюка, на чиєму автомобілі він і скоїв аварію, дав свідчення про те, що не давав йому дозволу кермувати його автомобілем. Тож, такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як угон.
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