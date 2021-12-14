Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої
Сьогодні, 17:15
16-річному Дмитру Рудюку, якого обвинувачують в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками на проспекті Соборності, оголосили про підозру ще за двома статтями.
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний причетний ще до вчинення розбою: у листопаді минулого року він разом із спільниками скоїли напад на лучанина та заволоділи належним йому телефоном.
Також підліток незаконно заволодів транспортним засобом свого вітчима, на якому і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
Сьогодні, 10 лютого, Дмитру Рудюку обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.
Окрім того, запобіжний захід обрали і його спільникові у розбої. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця прокуратури області Наталка Мурахевич.
Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це найбільш м’яким запобіжний захід, який полягає у покладенні на підозрюваного зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов’язки.
Відомо, що хлопець, з яким Дмитро Рудюк застосували балончик із сльозогінним газом та відібрали iPhone, - це 10-класник однієї із шкіл Луцька, йому 15 років.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
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Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
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Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний причетний ще до вчинення розбою: у листопаді минулого року він разом із спільниками скоїли напад на лучанина та заволоділи належним йому телефоном.
Також підліток незаконно заволодів транспортним засобом свого вітчима, на якому і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
Сьогодні, 10 лютого, Дмитру Рудюку обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.
Окрім того, запобіжний захід обрали і його спільникові у розбої. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця прокуратури області Наталка Мурахевич.
Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це найбільш м’яким запобіжний захід, який полягає у покладенні на підозрюваного зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов’язки.
Відомо, що хлопець, з яким Дмитро Рудюк застосували балончик із сльозогінним газом та відібрали iPhone, - це 10-класник однієї із шкіл Луцька, йому 15 років.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
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