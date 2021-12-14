вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої

Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої
16-річному Дмитру Рудюку, якого обвинувачують в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками на проспекті Соборності, оголосили про підозру ще за двома статтями.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний причетний ще до вчинення розбою: у листопаді минулого року він разом із спільниками скоїли напад на лучанина та заволоділи належним йому телефоном.

Також підліток незаконно заволодів транспортним засобом свого вітчима, на якому і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Сьогодні, 10 лютого, Дмитру Рудюку обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Окрім того, запобіжний захід обрали і його спільникові у розбої. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця прокуратури області Наталка Мурахевич.

Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це найбільш м’яким запобіжний захід, який полягає у покладенні на підозрюваного зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов’язки.

Відомо, що хлопець, з яким Дмитро Рудюк застосували балончик із сльозогінним газом та відібрали iPhone, - це 10-класник однієї із шкіл Луцька, йому 15 років.

Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спільник, Дмитро Рудюк, розбій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна вийшла на пік хвилі COVID-19, – Ляшко
Сьогодні, 17:57
На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої
Сьогодні, 17:15
Волинянин, який полював з собакою без дозволу, сплатив штраф
Сьогодні, 16:55
Муніципали запевняють, що розігнали жебраків з луцької автостанції. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
21 січень, 10:50
Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності
14 грудень, 2021, 18:32
Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її
08 лютий, 2021, 10:34
У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню
04 лютий, 2021, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому табло на луцьких зупинках показують неправильний час
Сьогодні, 18:30
 0
Україна вийшла на пік хвилі COVID-19, – Ляшко
Сьогодні, 17:57
 0
На Волині горів житловий будинок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Що відомо про спільника Дмитра Рудюка у розбої
Сьогодні, 17:15
 0
Волинянин, який полював з собакою без дозволу, сплатив штраф
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8