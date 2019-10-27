Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук, який став срібним призером популярного шоу "Голос.Діти", записав кавер на пісню «Гуцулка Ксеня».
Відео він виклав на каналі в YouTube.
"У кожного в серці ясно палає своя "Гуцулка Ксеня". Я заспівав про свою, але словами вже усім яскраво відомої пісні", - написав Ярослав Карпук в Instagram.
Юного старовижівчанина за таке виконання відзначив український репер KALUSH:
"Респект бро! Це дуже круто!"
Ролик зібрав майже 3 тисячі переглядів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео він виклав на каналі в YouTube.
"У кожного в серці ясно палає своя "Гуцулка Ксеня". Я заспівав про свою, але словами вже усім яскраво відомої пісні", - написав Ярослав Карпук в Instagram.
Юного старовижівчанина за таке виконання відзначив український репер KALUSH:
"Респект бро! Це дуже круто!"
Ролик зібрав майже 3 тисячі переглядів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
Поліцейський та військовий: сусіди розповіли про братів, загиблих у пожежі на Волині
Сьогодні, 21:25
Де у Луцьку завтра, 11 лютого, не буде світла
Сьогодні, 20:36
Медіа