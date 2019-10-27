Волинянин Ярослав Карпук випустив кавер на пісню «Гуцулка Ксеня». ВІДЕО

Співак зі Старої Вижівки, який став срібним призером популярного шоу "Голос.Діти", записав кавер на пісню «Гуцулка Ксеня».Відео він виклав на каналі в YouTube."У кожного в серці ясно палає своя "Гуцулка Ксеня". Я заспівав про свою, але словами вже усім яскраво відомої пісні", - написав Ярослав Карпук в Instagram.Юного старовижівчанина за таке виконання відзначив український репер KALUSH:"Респект бро! Це дуже круто!"Ролик зібрав майже 3 тисячі переглядів.