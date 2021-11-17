Скільки волиняни боргують за газ
Сьогодні, 17:26
На кінець грудня 2021 року волиняни заборгували (враховуючи борги попередніх періодів) 642,8 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу.
Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області.
181,5 млн.грн волиняни заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води, 149,5 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 70,0 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,7 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 15,8 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
У 2021 році населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 4745,7 млн.грн. Рівень сплати становив 97,4% до нарахованої суми.
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Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області.
181,5 млн.грн волиняни заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води, 149,5 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 70,0 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,7 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 15,8 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
У 2021 році населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 4745,7 млн.грн. Рівень сплати становив 97,4% до нарахованої суми.
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