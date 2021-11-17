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Скільки волиняни боргують за газ

Скільки волиняни боргують за газ
На кінець грудня 2021 року волиняни заборгували (враховуючи борги попередніх періодів) 642,8 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу.

Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області.

181,5 млн.грн волиняни заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води, 149,5 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 70,0 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,7 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 15,8 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

У 2021 році населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 4745,7 млн.грн. Рівень сплати становив 97,4% до нарахованої суми.


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Теги: борг за газ, Волинь
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