Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові

Волинські ветеринари вперше провели кесарів розтин корові. Таких операцій в Україні було лише декілька.Про це у коментарірозповів головний ветлікар Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі УкраїнкиКоли корова природнім шляхом розтелитися не може — доводиться втручатися хірургічно. Кесарів розтин тваринам дійсно проводять рідко, бо опісля — худобі важко оговтатися.Микола Шеметюк каже: корова знаходиться на місцевому господарстві, що у селі Колодяжне. Він встановив діагноз миттєво та без жодних вагань. Одразу зрозумів, що треба оперувати, інакше корову довелося би відправити на м'ясокомбінат.До слова, корови молочної голштинської породи — дуже дорогі.Хірургічне втручання Микола Шеметюк проводив разом зі своїми помічниками-молодшими спеціалістами: ветлікарем, завідувачем фермоюта технологомКесарів розтин, зазначає ветеринар, тривав дві години.«З лівої сторони у корови — голодна ямка. Розтинається шкіра, м'язова тканина і її черевина. Потім треба дістати і препарувати матку, витягнути теля і накласти шви. Усе це відбувається під загальним наркозом і місцевим знеболенням»‎, — розповідає головний ветлікар.Із коровою наразі все добре: вона на господарстві, має хороший апетит і добре доїться.Як зазначають в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОДА, востаннє такі операції проводили у 70-х роках.