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Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові

Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові
Волинські ветеринари вперше провели кесарів розтин корові. Таких операцій в Україні було лише декілька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний ветлікар Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки Микола Шеметюк.

Коли корова природнім шляхом розтелитися не може — доводиться втручатися хірургічно. Кесарів розтин тваринам дійсно проводять рідко, бо опісля — худобі важко оговтатися.

Микола Шеметюк каже: корова знаходиться на місцевому господарстві, що у селі Колодяжне. Він встановив діагноз миттєво та без жодних вагань. Одразу зрозумів, що треба оперувати, інакше корову довелося би відправити на м'ясокомбінат.

До слова, корови молочної голштинської породи — дуже дорогі.

Хірургічне втручання Микола Шеметюк проводив разом зі своїми помічниками-молодшими спеціалістами: ветлікарем Миколою Синчуком, завідувачем фермою Богданом Гасюком та технологом Сергієм Бортнюком.

Кесарів розтин, зазначає ветеринар, тривав дві години.

«З лівої сторони у корови — голодна ямка. Розтинається шкіра, м'язова тканина і її черевина. Потім треба дістати і препарувати матку, витягнути теля і накласти шви. Усе це відбувається під загальним наркозом і місцевим знеболенням»‎, — розповідає головний ветлікар.

Із коровою наразі все добре: вона на господарстві, має хороший апетит і добре доїться.

Як зазначають в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОДА, востаннє такі операції проводили у 70-х роках.

Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові





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Теги: Волинь, Микола Шеметюк, кесарів розтин, операція
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