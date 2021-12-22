Для України — рідкість: волинські ветеринари провели кесарів розтин корові
Сьогодні, 16:30
Волинські ветеринари вперше провели кесарів розтин корові. Таких операцій в Україні було лише декілька.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний ветлікар Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки Микола Шеметюк.
Коли корова природнім шляхом розтелитися не може — доводиться втручатися хірургічно. Кесарів розтин тваринам дійсно проводять рідко, бо опісля — худобі важко оговтатися.
Микола Шеметюк каже: корова знаходиться на місцевому господарстві, що у селі Колодяжне. Він встановив діагноз миттєво та без жодних вагань. Одразу зрозумів, що треба оперувати, інакше корову довелося би відправити на м'ясокомбінат.
До слова, корови молочної голштинської породи — дуже дорогі.
Хірургічне втручання Микола Шеметюк проводив разом зі своїми помічниками-молодшими спеціалістами: ветлікарем Миколою Синчуком, завідувачем фермою Богданом Гасюком та технологом Сергієм Бортнюком.
Кесарів розтин, зазначає ветеринар, тривав дві години.
«З лівої сторони у корови — голодна ямка. Розтинається шкіра, м'язова тканина і її черевина. Потім треба дістати і препарувати матку, витягнути теля і накласти шви. Усе це відбувається під загальним наркозом і місцевим знеболенням», — розповідає головний ветлікар.
Із коровою наразі все добре: вона на господарстві, має хороший апетит і добре доїться.
Як зазначають в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОДА, востаннє такі операції проводили у 70-х роках.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний ветлікар Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки Микола Шеметюк.
Коли корова природнім шляхом розтелитися не може — доводиться втручатися хірургічно. Кесарів розтин тваринам дійсно проводять рідко, бо опісля — худобі важко оговтатися.
Микола Шеметюк каже: корова знаходиться на місцевому господарстві, що у селі Колодяжне. Він встановив діагноз миттєво та без жодних вагань. Одразу зрозумів, що треба оперувати, інакше корову довелося би відправити на м'ясокомбінат.
До слова, корови молочної голштинської породи — дуже дорогі.
Хірургічне втручання Микола Шеметюк проводив разом зі своїми помічниками-молодшими спеціалістами: ветлікарем Миколою Синчуком, завідувачем фермою Богданом Гасюком та технологом Сергієм Бортнюком.
Кесарів розтин, зазначає ветеринар, тривав дві години.
«З лівої сторони у корови — голодна ямка. Розтинається шкіра, м'язова тканина і її черевина. Потім треба дістати і препарувати матку, витягнути теля і накласти шви. Усе це відбувається під загальним наркозом і місцевим знеболенням», — розповідає головний ветлікар.
Із коровою наразі все добре: вона на господарстві, має хороший апетит і добре доїться.
Як зазначають в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОДА, востаннє такі операції проводили у 70-х роках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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