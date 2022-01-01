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Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО

Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО
Правоохоронці знайшли батька Заянчуковського Романа Леонідовича, який без відома матері забрав сина. З хлопчиком усе добре, протиправних дій щодо нього не чинили.

Батька з сином поліцейські оголосили в розшук кілька днів тому, відомості було внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України.

Згодом їх місце перебування встановили, поліцейські спілкувались з чоловіком, переконували його повернути дитину, відповідно до ухвали суду.

Кваліфіковані дії співробітників поліції карного розшуку та Ківерець посприяли тому, що громадянин погодився передати сина, не чинячи супротиву.

Сьогодні поліцейські з матір’ю забрали хлопчика, нині він перебуває з нею вдома.
Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО


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Теги: поліція, відшукали батька з сином, Волинь
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