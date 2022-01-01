Знайшли волинянина, який забрав у колишньої дружини сина і переховував його. ФОТО

Заянчуковського Романа Леонідовича, який без відома матері забрав сина. З хлопчиком усе добре, протиправних дій щодо нього не чинили.



Батька з сином поліцейські



Згодом їх місце перебування встановили, поліцейські спілкувались з чоловіком, переконували його повернути дитину, відповідно до ухвали суду.



Кваліфіковані дії співробітників поліції карного розшуку та Ківерець посприяли тому, що громадянин погодився передати сина, не чинячи супротиву.



Сьогодні поліцейські з матір’ю забрали хлопчика, нині він перебуває з нею вдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці знайшли батькаякий без відома матері забрав сина. З хлопчиком усе добре, протиправних дій щодо нього не чинили.Батька з сином поліцейські оголосили в розшук кілька днів тому, відомості було внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України.Згодом їх місце перебування встановили, поліцейські спілкувались з чоловіком, переконували його повернути дитину, відповідно до ухвали суду.Кваліфіковані дії співробітників поліції карного розшуку та Ківерець посприяли тому, що громадянин погодився передати сина, не чинячи супротиву.Сьогодні поліцейські з матір’ю забрали хлопчика, нині він перебуває з нею вдома.

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