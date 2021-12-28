У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулися три легковики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася 11 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби.
У автомобілів – незначні механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.
На місці працюють працівники патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася 11 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби.
У автомобілів – незначні механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.
На місці працюють працівники патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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