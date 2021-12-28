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У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО

У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулися три легковики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася 11 лютого близько 18.30. Зіткнулися три транспортних засоби.

У автомобілів – незначні механічні ушкодження. Потерпілих, на щастя, немає.

На місці працюють працівники патрульної поліції.
У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку – ДТП: зіткнулися три автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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