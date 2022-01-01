Новий ТЦ «Dream» – простір для вашого успішного бізнесу*
Сьогодні, 09:40
На території найяскравішого житлового кварталу міста «Dream Town» компанія «Єврохолдінг» збудує новий торговий центр «Dream». На разі, тривають підготовчі роботи. Це буде дві будівлі, поєднані як архітектурно, так і концептуально. Також об’єкт матиме великий внутрішній паркінг.
Основна мета проекту – створити комфортне середовище для бізнесу та якісну інфраструктуру для мешканців житлового комплексу «Dream Town».
Доступні для купівлі площі – від 45 кв.м. Приміщення матимуть всі підведені комунікації та можуть функціонувати як незалежні частини комплексу.
Оздоблення будівель – панорамні вітражі, що максимально сприятимуть презентації товару, фасади, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності, фризи для розміщення реклами та вивісок.
Будувати свій бізнес з «Єврохолдінг» — це розумна інвестиція.
• Ідеальна локація для бізнесу – центр міста. Адже відомо: щоб бізнес приносив бажані дивіденди, він повинен бути в зручному та популярному серед мешканців міста місці.
• Якісне будівництво з сучасним благоустроєм, зручними доїздами транспорту, паркінгами, відеоспостереженням тощо.
• Вигідні умови купівлі комерційних площ: є можливість розтермінування. Після підписання договору, ви оплачуєте перший мінімальний̆ внесок (30 % від вартості). А далі виплачуєте частинами від вартості щомісяця, протягом встановленого терміну.
Торговий центр «Dream» – це нерухомість для тих, хто хоче інвестувати надійно та з розумом. Станьте власником комерції – заробляйте та ставайте успішними.
⠀
Деталі – у консультаційному центрі «Dream Town», що на вулиці Прикокзальній, 10 А, тел. моб. 067 448 27 27
https://dream-town.com.ua/
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Основна мета проекту – створити комфортне середовище для бізнесу та якісну інфраструктуру для мешканців житлового комплексу «Dream Town».
Доступні для купівлі площі – від 45 кв.м. Приміщення матимуть всі підведені комунікації та можуть функціонувати як незалежні частини комплексу.
Оздоблення будівель – панорамні вітражі, що максимально сприятимуть презентації товару, фасади, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності, фризи для розміщення реклами та вивісок.
Будувати свій бізнес з «Єврохолдінг» — це розумна інвестиція.
• Ідеальна локація для бізнесу – центр міста. Адже відомо: щоб бізнес приносив бажані дивіденди, він повинен бути в зручному та популярному серед мешканців міста місці.
• Якісне будівництво з сучасним благоустроєм, зручними доїздами транспорту, паркінгами, відеоспостереженням тощо.
• Вигідні умови купівлі комерційних площ: є можливість розтермінування. Після підписання договору, ви оплачуєте перший мінімальний̆ внесок (30 % від вартості). А далі виплачуєте частинами від вартості щомісяця, протягом встановленого терміну.
Торговий центр «Dream» – це нерухомість для тих, хто хоче інвестувати надійно та з розумом. Станьте власником комерції – заробляйте та ставайте успішними.
⠀
Деталі – у консультаційному центрі «Dream Town», що на вулиці Прикокзальній, 10 А, тел. моб. 067 448 27 27
https://dream-town.com.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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