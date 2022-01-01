Новий ТЦ «Dream» – простір для вашого успішного бізнесу*

На території найяскравішого житлового кварталу міста «Dream Town» компанія «Єврохолдінг» збудує. На разі, тривають підготовчі роботи. Це буде дві будівлі, поєднані як архітектурно, так і концептуально. Також об’єкт матиме великий внутрішній паркінг.Основна мета проекту – створити комфортне середовище для бізнесу та якісну інфраструктуру для мешканців житлового комплексу «Dream Town».Доступні для купівлі площі – від 45 кв.м. Приміщення матимуть всі підведені комунікації та можуть функціонувати як незалежні частини комплексу.Оздоблення будівель – панорамні вітражі, що максимально сприятимуть презентації товару, фасади, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності, фризи для розміщення реклами та вивісок.Будувати свій бізнес з «Єврохолдінг» — це розумна інвестиція.• Ідеальна локація для бізнесу – центр міста. Адже відомо: щоб бізнес приносив бажані дивіденди, він повинен бути в зручному та популярному серед мешканців міста місці.• Якісне будівництво з сучасним благоустроєм, зручними доїздами транспорту, паркінгами, відеоспостереженням тощо.• Вигідні умови купівлі комерційних площ: є можливість розтермінування. Після підписання договору, ви оплачуєте перший мінімальний̆ внесок (30 % від вартості). А далі виплачуєте частинами від вартості щомісяця, протягом встановленого терміну.Торговий центр «Dream» – це нерухомість для тих, хто хоче інвестувати надійно та з розумом. Станьте власником комерції – заробляйте та ставайте успішними.