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На Волині чоловіка вбило струмом

На Волині чоловіка вбило струмом
Учора, 12 лютого, сталася трагедія у селі Холонів на Горохівщині. Чоловіка вбило струмом.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.

Відомо, що загиблому - понад 70 років. Він жив у Холоневі.

Тіло чоловіка з ознаками ураження струмом знайшли у одному з господарських приміщень за місцем проживання.


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Теги: струм, Холонів, загибель
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