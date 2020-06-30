На Волині чоловіка вбило струмом





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.



Відомо, що загиблому - понад 70 років. Він жив у Холоневі.



Тіло чоловіка з ознаками ураження струмом знайшли у одному з господарських приміщень за місцем проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 лютого, сталася трагедія у селі Холонів на Горохівщині. Чоловіка вбило струмом.Про церозповіли місцеві мешканці.Відомо, що загиблому - понад 70 років. Він жив у Холоневі.Тіло чоловіка з ознаками ураження струмом знайшли у одному з господарських приміщень за місцем проживання.

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