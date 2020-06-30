На Волині чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 12:17
Учора, 12 лютого, сталася трагедія у селі Холонів на Горохівщині. Чоловіка вбило струмом.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.
Відомо, що загиблому - понад 70 років. Він жив у Холоневі.
Тіло чоловіка з ознаками ураження струмом знайшли у одному з господарських приміщень за місцем проживання.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли місцеві мешканці.
Відомо, що загиблому - понад 70 років. Він жив у Холоневі.
Тіло чоловіка з ознаками ураження струмом знайшли у одному з господарських приміщень за місцем проживання.
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