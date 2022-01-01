Компанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого

Українська авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з України з 14 до 16 лютого 2022 року. Найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.Про це повідомляють на сайті компанії.За даними SkyUp, відповідне рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Лізингодавці вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС.Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ через вимоги власника повітряного судна був змушений здійснити посадку літака в Кишиневі.– Нам вдалося домовитись про посадку в Кишиневі (Молдова) та трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва, – повідомила компанія.Вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуацію почали обговорювати на державному рівні, щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну.– Ми робимо все, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого 2022 року. Очікуємо на вирішення ситуації, – зазначив генеральний директор SkyUp