У Луцьку в тролейбусі травмувалась вдова Голованя

Миколи Голованя Тамара Головань.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Прикрий інцидент стався учора, 13 лютого, у тролейбусі номер 15.



Коли тролейбус рушив, вона не втримала рівновагу й впала, вдарившись головою.



Її госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.



Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор

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