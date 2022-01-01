У Луцьку в тролейбусі травмувалась вдова Голованя
Сьогодні, 10:10
У Луцьку під час руху тролейбуса травмувалася 71-річна вдова скульптора Миколи Голованя Тамара Головань.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Прикрий інцидент стався учора, 13 лютого, у тролейбусі номер 15.
Коли тролейбус рушив, вона не втримала рівновагу й впала, вдарившись головою.
Її госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Прикрий інцидент стався учора, 13 лютого, у тролейбусі номер 15.
Коли тролейбус рушив, вона не втримала рівновагу й впала, вдарившись головою.
Її госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.
Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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