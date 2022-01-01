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У Луцьку в тролейбусі травмувалась вдова Голованя

У Луцьку в тролейбусі травмувалась вдова Голованя
У Луцьку під час руху тролейбуса травмувалася 71-річна вдова скульптора Миколи Голованя Тамара Головань.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Прикрий інцидент стався учора, 13 лютого, у тролейбусі номер 15.

Коли тролейбус рушив, вона не втримала рівновагу й впала, вдарившись головою.

Її госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.

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Теги: Луцьк, маршрутка, вдова, Головань
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