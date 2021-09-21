На Волині пів тисячі підприємств можуть залишитися без газопостачання

Понад 20 млн грн заборгували промислові організації за спожитий газ перед ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ». У компанії попереджають: у разі несплати боргу, змушені будуть вдатися до крайніх заходів – припинення газопостачання.Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».«У нас на постачанні більше тисячі релігійних, бюджетних та промислових організацій. Це як нові підприємства й установи, так і ті, з якими співпрацюємо тривалий час. Відповідно до договору ми працюємо по передоплаті. Однак у клієнтів бувають різні ситуації. Ми часто йдемо на зустріч та формуємо індивідуальний графікоплати. На жаль, не всі добросовісно ставляться до своїх зобов’язань та накопичують борги. Виникають ситуації, коли ми змушені подавати на таких клієнтів до суду і давати доручення Оператору ГРМ на відключення боржників», - зауважуєначальник відділу продажів юридичним особамПредставник постачальника наголошує – від вчасних платежів залежить стабільність газопостачання. Адже для того, щоб забезпечити блакитним паливом клієнтів, «Волиньгаз Збут» повинно закуповувати ресурс заздалегідь. Без вчасних розрахунків споживачів компанія не матиме достатньо обігових коштів для купівлі ресурсу.