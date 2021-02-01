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Велике переселення на Західну Україну: правда чи фейк і що кажуть у Луцьку

Велике переселення на Західну Україну: правда чи фейк і що кажуть у Луцьку
Українські ЗМІ повідомляють, що на заході України – справжній бум на оренду нерухомості, який спричинили жителі східних та південних регіонів. Такий приріст клієнтів обумовлений нібито на тлі страху через російську агресію.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поспілкуватися з тутешніми ріелторами, аби з'ясувати, чи дійсно спостерігається тенденція до збільшення клієнтів та як змінилися ціни на оренду нерухомості протягом двох тижнів.

У медіа зазначають, що у західних областях усе частіше цікавляться житловими та офісними приміщенням. Переважно – жителі південних та східних областей, які наче й не приховують, що хочуть пересидіти небезпеку через ймовірні бойові дії з боку Росії. Посередники, мовляв, телефонують щодня. Зазвичай великі компанії шукають тут офісні приміщення.

Однак за словами заступника голови Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Валерія Мусійчука приросту клієнтів не спостерігають.

«У нас ні на одного клієнта більше не стало, за 10 днів – жодного дзвінка від жителів східних та південних областей. Мені лише цікаво, якщо так масово всі виїжджають – то куди? Вітав колегу сьогодні, принагідно запитав, як там у них справи і ситуація та ж сама», – стверджує фахівець.

І додає: це не більше, аніж чутки, хіба всі втекли в одне місто, наприклад, у Львів.

Утім і у Львові нам відповідають: тенденції до збільшення попиту немає.

«Ми чули про це, але якогось приросту клієнтів теж не спостерігаємо. За недавній період звернулась лише одна людина зі східного регіону щодо оренди житла», – розповідає агентка з нерухомості «Sitalo Real Estate».

І навіть в Івано-Франківську, у якому, за словами ЗМІ, орендою цікавляться активно – не можуть похизуватися потоком клієнтів.

«У нас не збільшилось клієнтів аж ніяк. Все спокійно, як і зазвичай. За останній час взагалі не було клієнтів з південних чи східних областей», – дивується спеціалістка житлової компанії «Акрол Дім».

Зауважимо, упродовж двох тижнів ціни на нерухомість та послуги фахівців – не зросли.



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Теги: Оренда, рієлтор, нерухомість
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