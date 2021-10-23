На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
Вчора, в понеділок, 14 лютого, на Волині працювали льотні екіпажі важких фронтових винищувачів Су-27 зі складу 39-ї бригади тактичної авіації (аеродром Озерне в Житомирській області).
Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».
Бригади вдосконалювали практичні навички пусків некерованих авіаційних ракет класу «повітря - поверхня» по наземним учбовим цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.
«Свідками даних пусків були жителі с. Черськ у колишньому Маневицькому районі, яке межує з авіаційним полігоном Повурськ», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».
Бригади вдосконалювали практичні навички пусків некерованих авіаційних ракет класу «повітря - поверхня» по наземним учбовим цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.
«Свідками даних пусків були жителі с. Черськ у колишньому Маневицькому районі, яке межує з авіаційним полігоном Повурськ», - йдеться у повідомленні.
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На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
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