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На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО

На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО
Вчора, в понеділок, 14 лютого, на Волині працювали льотні екіпажі важких фронтових винищувачів Су-27 зі складу 39-ї бригади тактичної авіації (аеродром Озерне в Житомирській області).

Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».

Бригади вдосконалювали практичні навички пусків некерованих авіаційних ракет класу «повітря - поверхня» по наземним учбовим цілям на авіаційному полігоні Повурськ в Ковельському районі.

«Свідками даних пусків були жителі с. Черськ у колишньому Маневицькому районі, яке межує з авіаційним полігоном Повурськ», - йдеться у повідомленні.


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Теги: винищувачі, Ковельський район
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