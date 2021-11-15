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На Волині чоловік повісився на сходовій клітці багатоповерхівки

На Волині чоловік повісився на сходовій клітці багатоповерхівки
У місті Володимир учора, 15 лютого, скоїв самогубство 51-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.

Інформацію про трагедію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповідають, що трагедія сталася у під’їзді багатоквартирного будинку на четвертому поверсі.

Чоловік повісився на ремені. Сусіди додають, що загиблий нерідко випивав.


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Теги: Волинь, Володимир, смерть
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