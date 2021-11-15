На Волині чоловік повісився на сходовій клітці багатоповерхівки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.



Інформацію про трагедію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповідають, що трагедія сталася у під’їзді багатоквартирного будинку на четвертому поверсі.



Чоловік повісився на ремені. Сусіди додають, що загиблий нерідко випивав.





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