У Луцьку здорожчали електронні картки для проїзду СіtyCard
Сьогодні, 10:45
У Луцьку затвердили види та номінальну вартість електронних квитків СіtyCard. Тепер картка, яка раніше коштувала 35 гривень, вартуватиме 50.
Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету 15 лютого.
Таку ціну встановили для не персоніфікованого багаторазового електронного квитка, а також персоніфікованих – учнівського, студентського, пільгового, квитка подія та контролера.
Електронний квиток на дві поїздки коштуватиме 20 гривень, на три – 25 гривень. Термін їхньої дії – 48 годин з моменту продажу.
У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що з проханням про здорожчання квитків у мерію звернувся оператор електронних систем ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ».
Мовляв, рішення мають прийняти «з метою покриття витрат на закупівлю та введення в обіг електронних квитків, зумовлених підняттям закупівельної вартості самих квитків, вартості робіт з виготовлення карток».
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Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету 15 лютого.
Таку ціну встановили для не персоніфікованого багаторазового електронного квитка, а також персоніфікованих – учнівського, студентського, пільгового, квитка подія та контролера.
Електронний квиток на дві поїздки коштуватиме 20 гривень, на три – 25 гривень. Термін їхньої дії – 48 годин з моменту продажу.
У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що з проханням про здорожчання квитків у мерію звернувся оператор електронних систем ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ».
Мовляв, рішення мають прийняти «з метою покриття витрат на закупівлю та введення в обіг електронних квитків, зумовлених підняттям закупівельної вартості самих квитків, вартості робіт з виготовлення карток».
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Коментарі 1
Здорожчення бензину, електрики, газу… впливає на ціну картки? А це не переходить рамки здорового глузду?!
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