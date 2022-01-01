У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО





Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.



«Тролейбус та автобус рухалися в напрямку вулиці Паркової. Однак водій автобуса не дотримався бокового інтервалу, внаслідок чого відбулося зіткнення із тролейбусом», - розповідають у секторі комунікації патрульної поліції.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Потерпілих вналісдок ДТП, на щастя, немає.



На винуватця склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 лютого, близько 14:30, у центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та тролейбуса.Про цеповідомили очевидці.«Тролейбус та автобус рухалися в напрямку вулиці Паркової. Однак водій автобуса не дотримався бокового інтервалу, внаслідок чого відбулося зіткнення із тролейбусом», - розповідають у секторі комунікації патрульної поліції.Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Потерпілих вналісдок ДТП, на щастя, немає.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.

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