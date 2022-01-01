У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Сьогодні, 16 лютого, близько 14:30, у центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та тролейбуса.
Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.
«Тролейбус та автобус рухалися в напрямку вулиці Паркової. Однак водій автобуса не дотримався бокового інтервалу, внаслідок чого відбулося зіткнення із тролейбусом», - розповідають у секторі комунікації патрульної поліції.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Потерпілих вналісдок ДТП, на щастя, немає.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.
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Про це Інформаційне агентство ВолиньPost повідомили очевидці.
«Тролейбус та автобус рухалися в напрямку вулиці Паркової. Однак водій автобуса не дотримався бокового інтервалу, внаслідок чого відбулося зіткнення із тролейбусом», - розповідають у секторі комунікації патрульної поліції.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Потерпілих вналісдок ДТП, на щастя, немає.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.
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