У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
16 лютий, 23:26
Сьогодні, 16 лютого, у Луцьку близько 20:30 трапилася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Грабовського, що у районі ДПЗ.
За словами очевидців, спричинив аварію водій «Lexus», який «влетів» у припарковані авто поблизу продуктового магазину «FoodMarket».
Щонайменше три автівки зазнали значних механічних ушкоджень: у «Lexus» та «Toyota» розтрощений перед, у «Volkswagen» - задні двері та капот. Однак потерпілих, на щастя, немає.
На місці події працювали патрульні. На водія «Lexus» скалали адміністративний матеріал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Грабовського, що у районі ДПЗ.
За словами очевидців, спричинив аварію водій «Lexus», який «влетів» у припарковані авто поблизу продуктового магазину «FoodMarket».
Щонайменше три автівки зазнали значних механічних ушкоджень: у «Lexus» та «Toyota» розтрощений перед, у «Volkswagen» - задні двері та капот. Однак потерпілих, на щастя, немає.
На місці події працювали патрульні. На водія «Lexus» скалали адміністративний матеріал.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
16 лютий, 23:26
Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію
16 лютий, 23:00
Маленька Улянка Гірук, батько якої загинув у ДТП, виграла найдорожчий укол у світі Zolgensma
16 лютий, 21:20
Медіа