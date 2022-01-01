У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Грабовського, що у районі ДПЗ.



За словами очевидців, спричинив аварію водій «Lexus», який «влетів» у припарковані авто поблизу продуктового магазину «FoodMarket».



Щонайменше три автівки зазнали значних механічних ушкоджень: у «Lexus» та «Toyota» розтрощений перед, у «Volkswagen» - задні двері та капот. Однак потерпілих, на щастя, немає.







На місці події працювали патрульні. На водія «Lexus» скалали адміністративний матеріал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 лютого, у Луцьку близько 20:30 трапилася аварія.Про цеповідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Грабовського, що у районі ДПЗ.За словами очевидців, спричинив аварію водій «Lexus», який «влетів» у припарковані авто поблизу продуктового магазину «FoodMarket».Щонайменше три автівки зазнали значних механічних ушкоджень: у «Lexus» та «Toyota» розтрощений перед, у «Volkswagen» - задні двері та капот. Однак потерпілих, на щастя, немає.На місці події працювали патрульні. На водія «Lexus» скалали адміністративний матеріал.

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