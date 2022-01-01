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У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО

У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 16 лютого, у Луцьку близько 20:30 трапилася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Грабовського, що у районі ДПЗ.

За словами очевидців, спричинив аварію водій «Lexus», який «влетів» у припарковані авто поблизу продуктового магазину «FoodMarket».

Щонайменше три автівки зазнали значних механічних ушкоджень: у «Lexus» та «Toyota» розтрощений перед, у «Volkswagen» - задні двері та капот. Однак потерпілих, на щастя, немає.

У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО


На місці події працювали патрульні. На водія «Lexus» скалали адміністративний матеріал.

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Теги: ДТП, Луцьк, ДПЗ
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