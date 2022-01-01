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У Луцьку через аварію на кількох вулицях немає світла

У Луцьку через аварію на кількох вулицях немає світла
Уранці 17 лютого кілька вулиць у Луцьку залишилися без світла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці мікрорайону ДПЗ.

У ПРАТ «Волиньобленерго» інформацію підтвердили.

«Відбулося аварійне знеструмлення кабельної лінії 10 кВ, яка живить бульвар Дружби народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Львівську та прилеглі. Над ліквідацією аварійної ситуації уже працює бригада «Волиньобленерго», аби якнайшвидше подати напругу. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 11:00», - зазначають у пресслужбі.


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Теги: світло, Луцьк
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