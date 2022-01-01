У Луцьку через аварію на кількох вулицях немає світла





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці мікрорайону ДПЗ.



У ПРАТ «Волиньобленерго» інформацію підтвердили.



«Відбулося аварійне знеструмлення кабельної лінії 10 кВ, яка живить бульвар Дружби народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Львівську та прилеглі. Над ліквідацією аварійної ситуації уже працює бригада «Волиньобленерго», аби якнайшвидше подати напругу. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 11:00», - зазначають у пресслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уранці 17 лютого кілька вулиць у Луцьку залишилися без світла.Про цеповідомили мешканці мікрорайону ДПЗ.У ПРАТ «Волиньобленерго» інформацію підтвердили.«Відбулося аварійне знеструмлення кабельної лінії 10 кВ, яка живить бульвар Дружби народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Львівську та прилеглі. Над ліквідацією аварійної ситуації уже працює бригада «Волиньобленерго», аби якнайшвидше подати напругу. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 11:00», - зазначають у пресслужбі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію