У Луцьку через аварію на кількох вулицях немає світла
Сьогодні, 10:29
Уранці 17 лютого кілька вулиць у Луцьку залишилися без світла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці мікрорайону ДПЗ.
У ПРАТ «Волиньобленерго» інформацію підтвердили.
«Відбулося аварійне знеструмлення кабельної лінії 10 кВ, яка живить бульвар Дружби народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Львівську та прилеглі. Над ліквідацією аварійної ситуації уже працює бригада «Волиньобленерго», аби якнайшвидше подати напругу. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 11:00», - зазначають у пресслужбі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці мікрорайону ДПЗ.
У ПРАТ «Волиньобленерго» інформацію підтвердили.
«Відбулося аварійне знеструмлення кабельної лінії 10 кВ, яка живить бульвар Дружби народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Львівську та прилеглі. Над ліквідацією аварійної ситуації уже працює бригада «Волиньобленерго», аби якнайшвидше подати напругу. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 11:00», - зазначають у пресслужбі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку через аварію на кількох вулицях немає світла
Сьогодні, 10:29
Заснув за кермом: на Волині водій врізався у бетонний стовп
Сьогодні, 10:22
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 17 лютого
Сьогодні, 10:15
У Білорусі через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
У Луцьку вчили надавати домедичну допомогу. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Медіа