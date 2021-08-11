У Луцькому районі скоїв самогубство молодий чоловік

Учора, 17 лютого, в селі Берегове Луцького району сталася трагедія – звів рахунки із життям місцевий житель.Про церозповіли мешканці села.28-річний чоловік повісився у господарській будівлі на власному подвір’ї.Зауважимо, що останніми днями на Волині побільшало самогубств.Закликаємо наших читачів бути уважними до своїх близьких, аби мати можливість вчасно розпізнати суїцид альні настрої та зарадити трагедії. Варто щиро говорити один з одним, бути терплячими та намагатися зрозуміти близьку людину, поступово скеровуючи її думки на наявні в неї ресурси: улюблені заняття, відпочинок, життєві успіхи, надійні стосунки, а також звернутися до фахівців за кваліфікованою допомогою (психолог, психотерапевт, психіатр).