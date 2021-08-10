Відомо, чи повернеться у Луцьк шеринг електросамокатів
Сьогодні, 15:30
Як тільки дозволятимуть погодні умови, на вулиці Луцька повернуться електросамокати, які можна буде орендувати.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у компанії VZHOOH, яка ініціювала запуск сервісу у Луцьку.
Співзасновник компанії VZHOOH Віталій Третяк розповів, що цьогоріч в Луцьку збільшать кількість електросамокатів, а також буде зручніша та більша карта роботи сервісу й оновлений мобільний додаток
«Ми готуємо нові пропозиції для користувачів, щоб ВЖУХ був не лише розвагою, а і повноцінним засобом пересування. Як екологічна, вільна, швидка і зручна альтернатива традиційному громадському транспорту. Також ми будемо робити івенти в місті і продовжимо формувати культуру пересування на електротранспорті та лайфстайл молодих, вільних і свідомих», – розповів Віталій Третяк.
Нагадаємо, сервіс оренди електросамокатів вперше запрацював у Луцьку у серпні 2021 року.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у компанії VZHOOH, яка ініціювала запуск сервісу у Луцьку.
Співзасновник компанії VZHOOH Віталій Третяк розповів, що цьогоріч в Луцьку збільшать кількість електросамокатів, а також буде зручніша та більша карта роботи сервісу й оновлений мобільний додаток
«Ми готуємо нові пропозиції для користувачів, щоб ВЖУХ був не лише розвагою, а і повноцінним засобом пересування. Як екологічна, вільна, швидка і зручна альтернатива традиційному громадському транспорту. Також ми будемо робити івенти в місті і продовжимо формувати культуру пересування на електротранспорті та лайфстайл молодих, вільних і свідомих», – розповів Віталій Третяк.
Нагадаємо, сервіс оренди електросамокатів вперше запрацював у Луцьку у серпні 2021 року.
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