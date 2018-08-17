У Луцьку в лікарні мати покинула півторарічну дитину





Про це повідомляють у Телеграм-каналі



Нині жінку розшукують. Уже відомо, що вона 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини. Цікаво, що малеча навіть не зареєстрована.



Жінку зараз розшукують. Дитина здорова, перебуває у лікарні із працівниками ювенальної превенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідома жінка сьогодні, 18 лютого, покинула свою півторарічну дитину у приймальному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні, пішла і не повернулася.Про це повідомляють у Телеграм-каналі 12 каналу. Нині жінку розшукують. Уже відомо, що вона 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини. Цікаво, що малеча навіть не зареєстрована.Жінку зараз розшукують. Дитина здорова, перебуває у лікарні із працівниками ювенальної превенції.

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