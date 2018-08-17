вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в лікарні мати покинула півторарічну дитину

У Луцьку в лікарні мати покинула півторарічну дитину
Невідома жінка сьогодні, 18 лютого, покинула свою півторарічну дитину у приймальному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні, пішла і не повернулася.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі 12 каналу.

Нині жінку розшукують. Уже відомо, що вона 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що не має коштів на утримання дитини. Цікаво, що малеча навіть не зареєстрована.

Жінку зараз розшукують. Дитина здорова, перебуває у лікарні із працівниками ювенальної превенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, Луцька, мати залишила дитину
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 23:00
У Луцьку в лікарні мати покинула півторарічну дитину
Сьогодні, 22:15
В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході
Сьогодні, 22:00
Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка
Сьогодні, 21:00
У громаді на Волині майже щодня застрягає шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
Схожі новини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
17 серпень, 2018, 16:13
Пройшла пішки 10 кілометрів: на Рівненщині сотні людей шукали дитину Пройшла пішки 10 кілометрів: на Рівненщині сотні людей шукали дитину
Сьогодні, 13:39
На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина На Волині судили матір, яка випадково отруїла сина
09 лютий, 18:20
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
04 лютий, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
17 лютий, 11:30
 1
На Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 23:00
 0
У Луцьку в лікарні мати покинула півторарічну дитину
Сьогодні, 22:15
 0
В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході
Сьогодні, 22:00
 0
Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка
Сьогодні, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8