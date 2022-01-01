Знайшли зниклого у Львові атовця з Волині
Сьогодні, 12:36
Розшукали 26-річного військовослужбовця з міста Володимира Ростислава Наугольника, який зник 14 лютого у Львові.
Про це Інфомаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Інформацію про це у райвідділі отримали 19 лютого від працівників карного розшуку Перимишлянського відділу поліції.
Відомо, що Ростислав Наугольник жертвою будь-якого злочину не став, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 26-річний атовець з Волині зник на Львівщині перед тим, як мав повернутися додому на Волинь.
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Про це Інфомаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Інформацію про це у райвідділі отримали 19 лютого від працівників карного розшуку Перимишлянського відділу поліції.
Відомо, що Ростислав Наугольник жертвою будь-якого злочину не став, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 26-річний атовець з Волині зник на Львівщині перед тим, як мав повернутися додому на Волинь.
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