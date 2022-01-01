Знайшли зниклого у Львові атовця з Волині

Розшукали 26-річного військовослужбовця з міста Володимира, який зник 14 лютого у Львові.Про цеповідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.Інформацію про це у райвідділі отримали 19 лютого від працівників карного розшуку Перимишлянського відділу поліції.Відомо, що Ростислав Наугольник жертвою будь-якого злочину не став, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.Нагадаємо,перед тим, як мав повернутися додому на Волинь.