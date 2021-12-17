У Луцьку зіткнулися бус та легковик





Фото автопригоди в мережі оприлюднив Сергій Невідомий, передає



Як повідомили у патрульній поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 15 години 19 лютого. Водій Ford порушив правила проїзду перехресть (п.п.16.11 ПДР), внаслідок чого відбулося зіткнення з Fiat.



На щастя, в автопригоді травмованих немає, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На винуватця склали адміністративний матеріал за ст 124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Дубнівській зіткнулися Форд та бус.Фото автопригоди в мережі оприлюднив Сергій Невідомий, передає ІА Волинські новини. Як повідомили у патрульній поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 15 години 19 лютого. Водій Ford порушив правила проїзду перехресть (п.п.16.11 ПДР), внаслідок чого відбулося зіткнення з Fiat.На щастя, в автопригоді травмованих немає, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст 124 КУпАП.

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