У Луцьку зіткнулися бус та легковик
Сьогодні, 21:24
У Луцьку на Дубнівській зіткнулися Форд та бус.
Фото автопригоди в мережі оприлюднив Сергій Невідомий, передає ІА Волинські новини.
Як повідомили у патрульній поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 15 години 19 лютого. Водій Ford порушив правила проїзду перехресть (п.п.16.11 ПДР), внаслідок чого відбулося зіткнення з Fiat.
На щастя, в автопригоді травмованих немає, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст 124 КУпАП.
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Фото автопригоди в мережі оприлюднив Сергій Невідомий, передає ІА Волинські новини.
Як повідомили у патрульній поліції, повідомлення про ДТП надійшло близько 15 години 19 лютого. Водій Ford порушив правила проїзду перехресть (п.п.16.11 ПДР), внаслідок чого відбулося зіткнення з Fiat.
На щастя, в автопригоді травмованих немає, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст 124 КУпАП.
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