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У Луцьку на робочому місці помер водій автобуса

У Луцьку на робочому місці помер водій автобуса
Учора, 19 лютого, на території Луцького підприємства електротранспорту помер водій одного з автобусів.

Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції факт смерті підтвердили.

Чоловік помер на робочому місці в автобусі VDL. Як відомо, водієві було 56 років.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

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Теги: Луцьк, помер водій, автобус
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