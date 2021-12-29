У Луцьку на робочому місці помер водій автобуса
Сьогодні, 12:25
Учора, 19 лютого, на території Луцького підприємства електротранспорту помер водій одного з автобусів.
Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції факт смерті підтвердили.
Чоловік помер на робочому місці в автобусі VDL. Як відомо, водієві було 56 років.
За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.
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Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції факт смерті підтвердили.
Чоловік помер на робочому місці в автобусі VDL. Як відомо, водієві було 56 років.
За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.
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