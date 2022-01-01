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На Волині – вбивство: загинув 24-річний хлопець

На Волині – вбивство: загинув 24-річний хлопець
У селі Цміни Камінь-Каширського району учора, 20 лютого, чоловік наніс смертельні поранення ножем братові.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію про загибель підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що брати розпивали алкоголь, після цього між ними сталася бійка й старший брат поранив меншого.

Поранений 24-річний хлопець ще вибіг на вулицю й помер на подвір’ї сусідів.

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Теги: Цміни, вбивство
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