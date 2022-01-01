На Волині – вбивство: загинув 24-річний хлопець
Сьогодні, 09:12
У селі Цміни Камінь-Каширського району учора, 20 лютого, чоловік наніс смертельні поранення ножем братові.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про загибель підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що брати розпивали алкоголь, після цього між ними сталася бійка й старший брат поранив меншого.
Поранений 24-річний хлопець ще вибіг на вулицю й помер на подвір’ї сусідів.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про загибель підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що брати розпивали алкоголь, після цього між ними сталася бійка й старший брат поранив меншого.
Поранений 24-річний хлопець ще вибіг на вулицю й помер на подвір’ї сусідів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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