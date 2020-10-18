У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент стався приблизно о 18 годині вечора. Вікно, із якого випав чоловік, – у під’їзді, а не у помешканні.



Як розповідають свідки, на вигляд чоловікові приблизно 50 років, його у важкому стані забрала «швидка».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 лютого, на бульварі Дружби Народів чоловік випав із вікна третього поверху.Про цеповідомили очевидці.Інцидент стався приблизно о 18 годині вечора. Вікно, із якого випав чоловік, – у під’їзді, а не у помешканні.Як розповідають свідки, на вигляд чоловікові приблизно 50 років, його у важкому стані забрала «швидка».

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