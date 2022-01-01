З водойми на Волині витягнули тіло жінки: її розшукували





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



У поліції розповіли, що тіло вже опізнали. Це – 54-річна мешканка Ковельського району, яка була зниклою безвісти з 19 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Осереби колишнього Турійського, а тепер Ковельського району у водоймі виявили тіло жінки.Про цестало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.У поліції розповіли, що тіло вже опізнали. Це – 54-річна мешканка Ковельського району, яка була зниклою безвісти з 19 лютого.

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