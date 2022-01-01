З водойми на Волині витягнули тіло жінки: її розшукували
Сьогодні, 11:42
У селі Осереби колишнього Турійського, а тепер Ковельського району у водоймі виявили тіло жінки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
У поліції розповіли, що тіло вже опізнали. Це – 54-річна мешканка Ковельського району, яка була зниклою безвісти з 19 лютого.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
У поліції розповіли, що тіло вже опізнали. Це – 54-річна мешканка Ковельського району, яка була зниклою безвісти з 19 лютого.
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