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З водойми на Волині витягнули тіло жінки: її розшукували

З водойми на Волині витягнули тіло жінки: її розшукували
У селі Осереби колишнього Турійського, а тепер Ковельського району у водоймі виявили тіло жінки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

У поліції розповіли, що тіло вже опізнали. Це – 54-річна мешканка Ковельського району, яка була зниклою безвісти з 19 лютого.

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Теги: водойма, тіло жінки, Ковельщина
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