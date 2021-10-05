На Волині через пандемію суттєво погіршилася ситуація із вчасним виявленням раку, – онкологи
Сьогодні, 16:28
На Волині за останні два роки суттєво погіршилися показники із гінекологічними онкохворобами, а також раком шийки матки.
Про це йшлося під час круглого столу у Волинській облдержадміністрації, організованого Фондом боротьби з раком та тему проблем жіночого здоров’я та можливих шляхів вирішення.
Зокрема, онкогінеколог, завідувач онкогінекологічного відділення обласного онкоцентру Тарас Рожанський розповів, що раніше показники на Волині трималися в рамках середньостатистичних європейських показників, але за час пандемії коронавірусу ситуація суттєво погіршилася.
Онкогінеколог зауважив, що 40% жінок на Волині, у яких виявили рак шийки матки у 2021 році, прийшли до лікарів вже у занедбаному стані хвороби, тоді як раніше показник занедбаності був удвічі меншим.
Керівник обласного онкоцентру, лікар-мамолог Юрій Малімон розповів, що погіршилася і ситуація із вчасним виявленням раку молочної залози серед волинянок. Так, якщо у 2019 році на першій – другій стадіях виявляли цю недугу у 80% пацієнток, то у 2021 – лише у 68%.
«Якщо на державному рівні немає можливості попереджати ці хвороби, то треба шукати можливість фінансувати заходи для вчасного виявлення і попередження цих хвороб з місцевих бюджетів виділяти, щоб показати, що статистичні показники можуть суттєво покращитися. Наша область може у цьому вирізнитися. Не треба чекати, треба йти на випередження», - сказав Тарас Рожанський.
Керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька зауважила, що наразі очолювана нею організація здійснює виїзні обстеження у відділених селах області на рак шийки матки і рак шкіри. Мета цих обстежень – саме вчасне виявлення передракових станів та онкохвороб. Окрім того, Фонд боротьби з раком працює з громадами задля того, аби у бюджетах закладали кошти на вакцинацію дівчаток від вірусу папіломи людини та знаходили можливості для скринінгів та інших превентивних заходів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Частина дітей на Волині починає статеве життя у 12–13 років, – експертка
«Наразі програму, якою виділятимуть гроші на вакцинацію, на Волині прийняла лише Камінь-Каширська міська рада. Наша ціль – щоб у кожній громаді була програма для виділення грошей на вакцинацію від ВПЛ. У Київській та Львівській областях такі програми діють на обласних рівнях», – зауважила Марія Адамчук-Коротицька.
Тож, учасники обговорення вирішили напрацювати конкретні заходи на усіх рівнях задля того, аби змінити критичну наразі ситуацію із виявленням онкохвороб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час круглого столу у Волинській облдержадміністрації, організованого Фондом боротьби з раком та тему проблем жіночого здоров’я та можливих шляхів вирішення.
Зокрема, онкогінеколог, завідувач онкогінекологічного відділення обласного онкоцентру Тарас Рожанський розповів, що раніше показники на Волині трималися в рамках середньостатистичних європейських показників, але за час пандемії коронавірусу ситуація суттєво погіршилася.
Онкогінеколог зауважив, що 40% жінок на Волині, у яких виявили рак шийки матки у 2021 році, прийшли до лікарів вже у занедбаному стані хвороби, тоді як раніше показник занедбаності був удвічі меншим.
Керівник обласного онкоцентру, лікар-мамолог Юрій Малімон розповів, що погіршилася і ситуація із вчасним виявленням раку молочної залози серед волинянок. Так, якщо у 2019 році на першій – другій стадіях виявляли цю недугу у 80% пацієнток, то у 2021 – лише у 68%.
«Якщо на державному рівні немає можливості попереджати ці хвороби, то треба шукати можливість фінансувати заходи для вчасного виявлення і попередження цих хвороб з місцевих бюджетів виділяти, щоб показати, що статистичні показники можуть суттєво покращитися. Наша область може у цьому вирізнитися. Не треба чекати, треба йти на випередження», - сказав Тарас Рожанський.
Керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька зауважила, що наразі очолювана нею організація здійснює виїзні обстеження у відділених селах області на рак шийки матки і рак шкіри. Мета цих обстежень – саме вчасне виявлення передракових станів та онкохвороб. Окрім того, Фонд боротьби з раком працює з громадами задля того, аби у бюджетах закладали кошти на вакцинацію дівчаток від вірусу папіломи людини та знаходили можливості для скринінгів та інших превентивних заходів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Частина дітей на Волині починає статеве життя у 12–13 років, – експертка
«Наразі програму, якою виділятимуть гроші на вакцинацію, на Волині прийняла лише Камінь-Каширська міська рада. Наша ціль – щоб у кожній громаді була програма для виділення грошей на вакцинацію від ВПЛ. У Київській та Львівській областях такі програми діють на обласних рівнях», – зауважила Марія Адамчук-Коротицька.
Тож, учасники обговорення вирішили напрацювати конкретні заходи на усіх рівнях задля того, аби змінити критичну наразі ситуацію із виявленням онкохвороб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДТП на Волині: вантажівка та легковик злетіли у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
Землю накриють потужні магнітні бурі
Сьогодні, 16:48
На Волині через пандемію суттєво погіршилася ситуація із вчасним виявленням раку, – онкологи
Сьогодні, 16:28
Медіа