На Волині через пандемію суттєво погіршилася ситуація із вчасним виявленням раку, – онкологи

На Волині за останні два роки суттєво погіршилися показники із гінекологічними онкохворобами, а також раком шийки матки.Про це йшлося під час круглого столу у Волинській облдержадміністрації, організованого Фондом боротьби з раком та тему проблем жіночого здоров’я та можливих шляхів вирішення.Зокрема, онкогінеколог, завідувач онкогінекологічного відділення обласного онкоцентрурозповів, що раніше показники на Волині трималися в рамках середньостатистичних європейських показників, але за час пандемії коронавірусу ситуація суттєво погіршилася.Онкогінеколог зауважив, що 40% жінок на Волині, у яких виявили рак шийки матки у 2021 році, прийшли до лікарів вже у занедбаному стані хвороби, тоді як раніше показник занедбаності був удвічі меншим.Керівник обласного онкоцентру, лікар-мамологрозповів, що погіршилася і ситуація із вчасним виявленням раку молочної залози серед волинянок. Так, якщо у 2019 році на першій – другій стадіях виявляли цю недугу у 80% пацієнток, то у 2021 – лише у 68%.«Якщо на державному рівні немає можливості попереджати ці хвороби, то треба шукати можливість фінансувати заходи для вчасного виявлення і попередження цих хвороб з місцевих бюджетів виділяти, щоб показати, що статистичні показники можуть суттєво покращитися. Наша область може у цьому вирізнитися. Не треба чекати, треба йти на випередження», - сказав Тарас Рожанський.Керівниця Фонду боротьби з ракомзауважила, що наразі очолювана нею організація здійснює виїзні обстеження у відділених селах області на рак шийки матки і рак шкіри. Мета цих обстежень – саме вчасне виявлення передракових станів та онкохвороб. Окрім того, Фонд боротьби з раком працює з громадами задля того, аби у бюджетах закладали кошти на вакцинацію дівчаток від вірусу папіломи людини та знаходили можливості для скринінгів та інших превентивних заходів.«Наразі програму, якою виділятимуть гроші на вакцинацію, на Волині прийняла лише Камінь-Каширська міська рада. Наша ціль – щоб у кожній громаді була програма для виділення грошей на вакцинацію від ВПЛ. У Київській та Львівській областях такі програми діють на обласних рівнях», – зауважила Марія Адамчук-Коротицька.Тож, учасники обговорення вирішили напрацювати конкретні заходи на усіх рівнях задля того, аби змінити критичну наразі ситуацію із виявленням онкохвороб.