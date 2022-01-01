Майже 100 людей розшукують волинянина, який зник майже місяць тому. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зранку, 26 січня, 35-річний житель села Головне Ковельського району Дитина Анатолій Володимирович, пішов рибалити на озеро «Бабинець» та не повернувся. Його теперішнє місце знаходження досі невідоме.



Усього до пошуку задіяли близько 100 осіб, серед яких працівники поліції, нацгвардійці, рятувальники, а також громадськість.



Крім того, використовується сучасний квадрокоптер. Усі сили і засоби спрямовані на пошуки безвісти зниклого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині тривають пошуки громадянина, який зник безвісти ще 26 січня.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зранку, 26 січня, 35-річний житель села Головне Ковельського районупішов рибалити на озеро «Бабинець» та не повернувся. Його теперішнє місце знаходження досі невідоме.Усього до пошуку задіяли близько 100 осіб, серед яких працівники поліції, нацгвардійці, рятувальники, а також громадськість.Крім того, використовується сучасний квадрокоптер. Усі сили і засоби спрямовані на пошуки безвісти зниклого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію