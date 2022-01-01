Майже 100 людей розшукують волинянина, який зник майже місяць тому. ФОТО
Сьогодні, 16:47
На Любомльщині тривають пошуки громадянина, який зник безвісти ще 26 січня.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зранку, 26 січня, 35-річний житель села Головне Ковельського району Дитина Анатолій Володимирович, пішов рибалити на озеро «Бабинець» та не повернувся. Його теперішнє місце знаходження досі невідоме.
Усього до пошуку задіяли близько 100 осіб, серед яких працівники поліції, нацгвардійці, рятувальники, а також громадськість.
Крім того, використовується сучасний квадрокоптер. Усі сили і засоби спрямовані на пошуки безвісти зниклого.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зранку, 26 січня, 35-річний житель села Головне Ковельського району Дитина Анатолій Володимирович, пішов рибалити на озеро «Бабинець» та не повернувся. Його теперішнє місце знаходження досі невідоме.
Усього до пошуку задіяли близько 100 осіб, серед яких працівники поліції, нацгвардійці, рятувальники, а також громадськість.
Крім того, використовується сучасний квадрокоптер. Усі сили і засоби спрямовані на пошуки безвісти зниклого.
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