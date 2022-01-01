Волинянина, який зарізав брата, взяли під варту





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури Артур Кирда.



Сьогодні, 22 лютого, Маневицький районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.



Нагадаємо, брати розпивали алкоголь, після цього між ними сталася бійка й старший брат поранив меншого.



Поранений 24-річний хлопець ще вибіг на вулицю й



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