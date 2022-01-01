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Волинянина, який зарізав брата, взяли під варту

Волинянина, який зарізав брата, взяли під варту
Волинянина, який у селі Цміни Камінь-Каширського району 20 лютого наніс смертельні поранення ножем братові, взяли під варту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури Артур Кирда.

Сьогодні, 22 лютого, Маневицький районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, брати розпивали алкоголь, після цього між ними сталася бійка й старший брат поранив меншого.

Поранений 24-річний хлопець ще вибіг на вулицю й помер на подвір’ї сусідів.

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Теги: вбивство, Цміни, вбив брата
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