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Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО

Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО
Лучанці, яка порізала свою 2-річну доньку, присудили примусове лікування в психіатричній клініці.

Таку ухвалу виніс Луцький міськрайонний суд 8 лютого.

В рішенні зазначено, що в листопаді минулого року жінка зайшла в кімнату, де спала її малолітня дитина і кухонним ножем – цитуємо: «з метою заподіяння смерті – нанесла їй численні колото-різані рани». Удари припали в голову, шию, тулуб, груди та живіт. Експертиза встановила, що частина ран відносилася до тяжких. Порізала жінка і себе.

Детальніше про ухвалу суду – у сюжеті телеканалу КонкурентTV.

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Теги: суд, кримінал, Луцьк
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