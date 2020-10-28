Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Лучанці, яка порізала свою 2-річну доньку, присудили примусове лікування в психіатричній клініці.
Таку ухвалу виніс Луцький міськрайонний суд 8 лютого.
В рішенні зазначено, що в листопаді минулого року жінка зайшла в кімнату, де спала її малолітня дитина і кухонним ножем – цитуємо: «з метою заподіяння смерті – нанесла їй численні колото-різані рани». Удари припали в голову, шию, тулуб, груди та живіт. Експертиза встановила, що частина ран відносилася до тяжких. Порізала жінка і себе.
Детальніше про ухвалу суду – у сюжеті телеканалу КонкурентTV.
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Таку ухвалу виніс Луцький міськрайонний суд 8 лютого.
В рішенні зазначено, що в листопаді минулого року жінка зайшла в кімнату, де спала її малолітня дитина і кухонним ножем – цитуємо: «з метою заподіяння смерті – нанесла їй численні колото-різані рани». Удари припали в голову, шию, тулуб, груди та живіт. Експертиза встановила, що частина ран відносилася до тяжких. Порізала жінка і себе.
Детальніше про ухвалу суду – у сюжеті телеканалу КонкурентTV.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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