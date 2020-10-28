Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО

Лучанці, яка порізала свою 2-річну доньку, присудили примусове лікування в психіатричній клініці.Таку ухвалу виніс Луцький міськрайонний суд 8 лютого.В рішенні зазначено, що в листопаді минулого року жінка зайшла в кімнату, де спала її малолітня дитина і кухонним ножем – цитуємо: «з метою заподіяння смерті – нанесла їй численні колото-різані рани». Удари припали в голову, шию, тулуб, груди та живіт. Експертиза встановила, що частина ран відносилася до тяжких. Порізала жінка і себе.Детальніше про ухвалу суду – у сюжеті телеканалу КонкурентTV.