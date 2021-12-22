Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці





Про це йшлося на черговій сесії Луцької міської ради 23 лютого.



Депутат Луцької міської ради Євген Ткачук попросив звернути увагу на парк 900-річчя, оскільки на вихідні там збирається чимало молоді, яка фактично порушує закон, використовуючи піротехнічні вироби (феєрверки), не зважаючи на чинну заборону.



Утім, начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Рудницький зазначив:



«До парку 900-річчя уже приближено наряди Національної гвардії, тож відбувається патрулювання в посиленому варіанті».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку взялися за парк 900-річчя, тож тепер правоохоронці його посилено патрулюють.Про це йшлося на черговій сесії Луцької міської ради 23 лютого.Депутат Луцької міської радипопросив звернути увагу на парк 900-річчя, оскільки на вихідні там збирається чимало молоді, яка фактично порушує закон, використовуючи піротехнічні вироби (феєрверки), не зважаючи на чинну заборону.Утім, начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській областізазначив:«До парку 900-річчя уже приближено наряди Національної гвардії, тож відбувається патрулювання в посиленому варіанті».

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