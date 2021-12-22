Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
Сьогодні, 12:20
У Луцьку взялися за парк 900-річчя, тож тепер правоохоронці його посилено патрулюють.
Про це йшлося на черговій сесії Луцької міської ради 23 лютого.
Депутат Луцької міської ради Євген Ткачук попросив звернути увагу на парк 900-річчя, оскільки на вихідні там збирається чимало молоді, яка фактично порушує закон, використовуючи піротехнічні вироби (феєрверки), не зважаючи на чинну заборону.
Утім, начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Рудницький зазначив:
«До парку 900-річчя уже приближено наряди Національної гвардії, тож відбувається патрулювання в посиленому варіанті».
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Про це йшлося на черговій сесії Луцької міської ради 23 лютого.
Депутат Луцької міської ради Євген Ткачук попросив звернути увагу на парк 900-річчя, оскільки на вихідні там збирається чимало молоді, яка фактично порушує закон, використовуючи піротехнічні вироби (феєрверки), не зважаючи на чинну заборону.
Утім, начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Рудницький зазначив:
«До парку 900-річчя уже приближено наряди Національної гвардії, тож відбувається патрулювання в посиленому варіанті».
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