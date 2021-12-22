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Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці

Не час для феєрверків: у луцькому парку 900-річчя посилено патрулюватимуть нацгвардійці
У Луцьку взялися за парк 900-річчя, тож тепер правоохоронці його посилено патрулюють.

Про це йшлося на черговій сесії Луцької міської ради 23 лютого.

Депутат Луцької міської ради Євген Ткачук попросив звернути увагу на парк 900-річчя, оскільки на вихідні там збирається чимало молоді, яка фактично порушує закон, використовуючи піротехнічні вироби (феєрверки), не зважаючи на чинну заборону.

Утім, начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Рудницький зазначив:

«До парку 900-річчя уже приближено наряди Національної гвардії, тож відбувається патрулювання в посиленому варіанті».


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Теги: феєрверки, парк 900-річчя
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