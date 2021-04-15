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У минулому році понад 300 волинян змінили імена

У минулому році понад 300 волинян змінили імена
У 2021 році 314 жителів Волині змінили імена (прізвища, власне ім’я, по батькові).

Про це інформують у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України.

"Протягом 2021 року відділи ДРАЦС Волинської області склали 314 актових записів про зміну імені", - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк. До прикладу, у 2020 році власні імена, прізвища та по батькові змінили 250 волинян.

Кожна людина може змінити своє ім’я у таких випадках:

- за власним бажанням;
- усиновлення, його скасування або визнання недійсним;
- реєстрація шлюбу, його розірвання або визнання недійсним;
- батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучені з актового запису про народження.

Щоб змінити ім’я за власним бажанням, потрібно подати письмову заяву до відділу ДРАЦС за місцем проживання і пред'явити паспорт громадянина України.

До заяви про зміну імені додаються:

- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);
- свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
- фотокартка заявника;
- квитанція про сплату державного мита.

До заяв про зміну імені фізичних осіб, які досягли чотирнадцяти років, також додаються заяви про надання згоди батьків.

При державній реєстрації зміни імені, прізвища або по батькові видається свідоцтво про зміну імені.



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Теги: зміна імені, Волинь
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