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Можуть оглядати авто та просити показати документи: як діятиме поліція Волині в умовах надзвичайного стану

Можуть оглядати авто та просити показати документи: як діятиме поліція Волині в умовах надзвичайного стану
В умовах надзвичайного стану, який запроваджують в Україні, поліція на Волині працюватиме у посиленому режимі й матиме деякі додаткові повноваження.

Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу щодо ситуації в області у Волинській облдержадміністрації за участю влади та силовиків.

Керівник поліції області Юрій Крошко зауважив, що вже другий тиждень правоохоронці працюють у посиленому варіанті, але рішення про надзвичайний стан усе одно внесе корективи в роботу та комунікацію з населенням. Зокрема, під час дії режиму надзвичайного стану будуть посилено охороняти громадський порядок та об’єкти критичної інфраструктури.

Коли Верховна Рада прийме рішення про запровадження надзвичайного стану, тож, за словами Юрія Крошка, після цього посилять контроль на в’їздах і виїздах з міст і меж області.

«Це означає, що можливе виставлення додаткових постів поліцейських (не блокпостів) на цих локаціях. А також може обмежуватися рух транспорту і здійснюватися його огляд. Прошу громадян ставитися до зупинки водіїв та огляду авто з розумінням. Надзвичайни стан надає нам право це робити», - сказав Крошко.

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Він додав, що поліцейські за потреби можуть також просити у волинян показати документи.

«Пильність поліцейських буде підвищена, тому вони можуть підходити і ставити запитання, а також просити показати документи», - додав очільник поліції області.

Тож волинян, у яких немає застосунку «Дія», протягом режиму надзвичайного стану просять носит із собою паспорт.

«В умовах надзвичайного стану огляд транспорту і прохання показати документи не є обмеженням прав і свобод людей», - наголосив Крошко.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України вирішила ввести надзвичайний стан на всій території України. Тепер таке рішення має затвердити Верховна Рада. Найімовірніше, що це станеться вже сьогодні, 23 лютого.

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Теги: Волинь, поліція, надзвичайний стан
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