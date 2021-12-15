Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО
Сьогодні, 18:10
20 нових пікапів Mitsubishi L200 отримали прикордонники Волинського загону для патрулювання українсько-білоруський кордон на Волині.
Про це повідомляють у пресслужбі загону.
Сьогодні, 23 лютого, в управлінні загону водіям урочисто вручили ключі від десяти автомобілів. Ще стільки ж позашляховиків прибуде зі столиці завтра.
Прикордонне відомство продовжує розвивати міжнародну співпрацю. Саме за проєктом міжнародної технічної допомоги охоронці кордону й отримали від Уряду США ці позашляховики. Вартість одного автомобіля складає близько 1,5 мільйони гривень.
Використання у підрозділах нової техніки підвищить ефективність службової діяльності під час виконання завдань з охорони держрубежу. Транспортний засіб може рухатися в найскладніших дорожніх умовах, з легкістю долає грязьові, снігові чи піщані пастки.
Окрім автомобілів високої прохідності за цим проєктом прикордонники отримають також переносні тепловізори, балістичні шоломи, бронежилети та інше необхідне обладнання й устаткування.
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Про це повідомляють у пресслужбі загону.
Сьогодні, 23 лютого, в управлінні загону водіям урочисто вручили ключі від десяти автомобілів. Ще стільки ж позашляховиків прибуде зі столиці завтра.
Прикордонне відомство продовжує розвивати міжнародну співпрацю. Саме за проєктом міжнародної технічної допомоги охоронці кордону й отримали від Уряду США ці позашляховики. Вартість одного автомобіля складає близько 1,5 мільйони гривень.
Використання у підрозділах нової техніки підвищить ефективність службової діяльності під час виконання завдань з охорони держрубежу. Транспортний засіб може рухатися в найскладніших дорожніх умовах, з легкістю долає грязьові, снігові чи піщані пастки.
Окрім автомобілів високої прохідності за цим проєктом прикордонники отримають також переносні тепловізори, балістичні шоломи, бронежилети та інше необхідне обладнання й устаткування.
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