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Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО

Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО
20 нових пікапів Mitsubishi L200 отримали прикордонники Волинського загону для патрулювання українсько-білоруський кордон на Волині.

Про це повідомляють у пресслужбі загону.

Сьогодні, 23 лютого, в управлінні загону водіям урочисто вручили ключі від десяти автомобілів. Ще стільки ж позашляховиків прибуде зі столиці завтра.

Прикордонне відомство продовжує розвивати міжнародну співпрацю. Саме за проєктом міжнародної технічної допомоги охоронці кордону й отримали від Уряду США ці позашляховики. Вартість одного автомобіля складає близько 1,5 мільйони гривень.
Волинські прикордонники отримали 20 позашляховиків. ФОТО

Використання у підрозділах нової техніки підвищить ефективність службової діяльності під час виконання завдань з охорони держрубежу. Транспортний засіб може рухатися в найскладніших дорожніх умовах, з легкістю долає грязьові, снігові чи піщані пастки.

Окрім автомобілів високої прохідності за цим проєктом прикордонники отримають також переносні тепловізори, балістичні шоломи, бронежилети та інше необхідне обладнання й устаткування.


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Теги: прикордонники, Волинь, позашляховики
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