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У Луцьку прогриміли вибухи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку прогриміли вибухи. ОНОВЛЕНО
Луцьк сколихнули вибухи.

Гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.

Третій вибух було чути о 06:57.

Про них повідомляють лучани з усіх мікрорайонів.

Вибухи були з району військового аеродрому.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів.

Фото ілюстративне з військового аеродрому у Луцьку

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Теги: вибухи, Луцьк
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