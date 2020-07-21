У Луцьку прогриміли вибухи. ОНОВЛЕНО





Гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.



Третій вибух було чути о 06:57.



Про них повідомляють лучани з усіх мікрорайонів.



Вибухи були з району військового аеродрому.



ОНОВЛЕНО:



Станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів.



Фото ілюстративне з військового аеродрому у Луцьку



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