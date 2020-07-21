У Луцьку прогриміли вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:07
Луцьк сколихнули вибухи.
Гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
Третій вибух було чути о 06:57.
Про них повідомляють лучани з усіх мікрорайонів.
Вибухи були з району військового аеродрому.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів.
Фото ілюстративне з військового аеродрому у Луцьку
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Гучні вибухи, від яких аж здригнулися вікна у домівках, пролунали у місті майже о сьомій ранку 24 лютого.
Третій вибух було чути о 06:57.
Про них повідомляють лучани з усіх мікрорайонів.
Вибухи були з району військового аеродрому.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 07:18 відбулося вже шість вибухів.
Фото ілюстративне з військового аеродрому у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чому вони сталися ?
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