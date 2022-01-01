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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Завтра, 24 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Температура вночі 0°, вдень 5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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